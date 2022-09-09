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    Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана

    9 Сентября 2022, 19:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 10 сентября в 16 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Шымкенте в конце дня 10 сентября ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

    На юго-западе Абайской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с.

    10 сентября ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15 м/с.

    На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Ночью на востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, в горных и предгорных районах 23-28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На севере на поверхности почвы ожидается заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске - ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

    10 сентября ночью на севере Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    Днем на большей части Костанайской области ожидаются дождь, на западе, в центре области сильный дождь, гроза. Днем на западе, в центре области град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный при грозе 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

    В Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается высокая пожарная опасность.

    На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный в горных и предгорных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ночью ожидается гроза.

    Днем на западе, севере Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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