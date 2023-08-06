Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грозы, шквальный ветер и сильная жара ожидаются в 16 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

7 августа днем вАтырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов, высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

На севере, в центре, юге области Улытау ожидается гроза, днем - град. Ветер северный, днем при грозе ожидаются порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре, юге Карагандинской области ожидается гроза, днем - град. Ветер северо-восточный, днем при грозе ожидаются порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 7 августа днем ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 августа ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске - высокая пожарная опасность.

7 августа ночью на севере, юге, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 августа ночью на востоке, в центре, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, западный на востоке, юге области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 августа временами на западе, юге, в центре области Абай ожидаются сильный дождь, гроза. Днем на западе, юге области - град, шквал. Ветер северо-восточный, на западе, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, с переходом на западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара 38-41 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

7 августа ночью на западе, в центре, днем на большей части Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, на западе, в центре области при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на большей части области - гроза, днем на востоке, юге области - град. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 м/с.

7-8 августа юго-западе, северо-востоке, в горных районах, 9 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, 7-8 августа днем - град, шквал. 7-9 августа - ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 07-08 августа утром и днем ожидается гроза, днем - град, шквал. 7 днем, сутки 8 августа - ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. 7-9 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.