Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 16 областях и трех мегаполисах Казахстана 23 июля объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемой жары, а также порывов ветра и высокой пожарной опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».



В Астане 23 июля днем ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы 23 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте 23-24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области 23 июля днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. 23 июля на юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау 23 июля днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области 23 июля ночью на северо-западе ожидается гроза. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. 23 июля на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области 23 июля днем на большей части сохраняется сильная жара 38-40 градусов. 23 июля на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

ВПавлодарской области 23 июля на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области 23 июля ночью на востоке ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юге, в центре области порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 23 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай 23 июля в центре, на юго-западе ожидается ветер северный, северо-восточный порывы 15-18 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Семей 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области 23 июля утром и днем на западе, севере, юге ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. 23 июля на юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 23 июля утром и днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области 23 июля днем на западе, севере ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 23 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области 23 июля ночью на большей части, днем на севере, востоке ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. 23 июля на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Костанай 23 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау 23 июля днем на юге сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 23 июля днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области 23 июля днем на юге сохраняется сильная жара 35 градусов. 23 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Караганда 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области 23 июля ожидается ветер северный с переходом на южный днем на юге области 15-20 м/с. Днем на большей части области сильная жара 40-41 градус. 23-25 июля в центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда 23-25 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем 23 июля на юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 23 июля на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Конаев 23 июля днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу 23 июля днем в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 23 июля днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. 23 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области 23-24 июля днем в горных районах ожидается гроза. 23-25 июля ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 23-25 июля днем на большей части области ожидается сильная жара 38-40 градусов. 23-25 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Тараз: 23-25 июля днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. 23-25 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области 23 июля ожидается ветер восточный на горных перевалах 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40 градусов. 23-24 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Туркестан днем 23 июля ожидается сильная жара 40 градусов. 23-24 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.