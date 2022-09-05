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Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Сентября 2022, 19:19
Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

6 сентября днем на большей части Абайской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Угроза возникновения лесных и степных пожаров. В Семее днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на севере, западе области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Актобе днем ожидается ветер северо-западный порывы 15 м/с.

6-8 сентября на большей части Алматинской области и в окрестностях г. Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на севере и юге Алматинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.

6 сентября днем на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

6-7 сентября днем на северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 17-22 м/с, сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

6 сентября днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе и юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На западе, юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный на севере, юге, западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области ожидается гроза. Днем в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15-18 м/с.

В Павлодарской области ожидается ветер южный с переходом на северо-восточный на севере, юге области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, юго-востоке области гроза. Ветер северо-восточный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. Ветер восточный, днем на севере области порывы 18 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сохраняется очень сильная жара 36-38 градусов.


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