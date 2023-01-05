Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана 6 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Абайской области ожидаются осадки, на севере, в центре области сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В городе Семее ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются гололед, туман, низовая метель.

На юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. Днем на западе, севере области низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. В городе Актобе днем ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный, порывы 16 м/с.

В городе Астане ожидается туман, гололед.

На северо-западе, севере Атырауской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В городе Усть-Каменогорске ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, юге в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге области, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Днем на севере, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются гололед. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 17-22 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, западе области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ожидаются низовая метель, гололед.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго- восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель. На юге области гололед, на севере области туман. Ветер юго-западный на юге области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Павлодаре ожидается гололед, ночью и утром метель.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На востоке области туман.

Утром и днем в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный в горных районах 15-20 м/с.



