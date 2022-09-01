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Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
1 Сентября 2022, 20:52
Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Кокшетау сентября днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на севере Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 16 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В городе Актобе днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15 м/с. Сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау днем сохраняется сильная жара 38 градусов.

Днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 15-20 м/с. Днем 02-04 сентября на юге, западе, севере области ожидется сильная жара 38 градусов. 02-04 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Таразе ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем 02-04 сентября порывы 15-20 м/с. 02-04 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем Жетысуской области на востоке ветер северо-восточный 15-20 м/с. Ожидается сильная жара 35 градусов.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Уральске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

Днем на юге, востоке и в центре Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 38 градусов, высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Костанаеожидается ветер юго-западный днем 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градусов.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41 градусов. В городе Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

В городе Нур-Султане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем 02 сентября ожидается сильная жара 35 градусов.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Улытауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.


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