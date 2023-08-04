Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях, а также в Астане и Шымкенте 5-6 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

5 августа в г. Астана ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

5 августа на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе - чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

5 августа днем западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Петропавловск днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

5 августа ночью на западе, юге, днем на большей части Павлодарской области ожидается гроза, днем на востоке области град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В г. Павлодар днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

5 августа днем на севере, западе, юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Семей днем ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15 м/с.

5 августа днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Усть-Каменогорск днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15 м/с.

5 августа днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке - чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

5 августа на севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 августа в Западно-Казахстанской области днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В г. Уральск днем ожидаетсясильная жара 35 градусов.

5 августа в Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный ночью на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге, северо-востоке области сохраняется сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Актау ожидается ветер северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Караганда ночью ожидается гроза.

5 августа днем на большей части области Улытау сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Жезказган днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

5 августа днем на западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. 5-7 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда 5-7 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 августа днем на востоке, в центре Алматинской области сохранится очень сильная жара 40 градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

6 августа днем на юге, востоке области Жетысу сохранится очень сильная жара 40-42 градуса. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

5 августа днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с. 5-6 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Туркестан 5-6 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В г. Шымкент 5-6 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.