Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильная жара и грозы ожидаются в 15 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 июля днем на западе Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. 25 июля сохраняется на большей части области высокая пожарная опасность, на западе, севере области - чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 25 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем при грозе порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части области Улытау сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 25 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 25 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части области Абай ожидается сильная жара 35, на юге области - 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 июля днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 25 июля днем ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

В Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области сохраняется сильная жара 40-43 градуса. 25-27 июля в центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 25 июля днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса. 25-27 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25 июля днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются гроза, град. Днем на юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, северо-востоке области - высокая пожарная опасность. В Актау 25 июля ночью ожидается гроза. 25 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25-26 июля днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается очень сильная жара 43-45 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 25-26 июля ожидается очень сильная жара 43-45 градусов. 25-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 25-26 июля ожидается сильная жара 40-42 градуса. 25-26 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

25-26 июля днем на севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара 42 градуса. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 25-26 июля днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.