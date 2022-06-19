Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду 20 июня в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В областном центре Абайской области городе Жезказгане днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 35 градусов.

На большей части Акмолинской области ожидается кратковременный дождь, гроза. На севере, западе области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау временами ожидается гроза.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 18 м/с.

На западе Алматинской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке и в горных районах области порывы 17-22 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на севере, юге и в центре Атырауской области ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с. В городе Атырау ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 20, ночью 21 июня на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 20, 21 июня на юге, севере области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Таразе днем ожидается сильный дождь. Днем 20, ночью 21 июня ожидаются гроза, град. Днем 20 июня ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем в северной половине, центральной части области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. В городе Караганде днем ожидается гроза.

На западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, востоке области 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юго-западе области сильный дождь. На западе, юге, севере ожидается гроза, град, днем на юго-востоке области ожидается шквал. Ночью и утром на западе, юге, севере области ожидается туман. Ветер южный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ожидается гроза, град.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. Временами гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. В городе Туркестане временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В горах Илейского, Жетысуского Алатау: днем 21, сутки 22 июня временами сильный дождь. Временами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с. В горах Киргизского Алатау сутки 20, ночью 21, днем 22 июня временами сильный дождь. Временами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с. В горах Таласского Алатау 20-21 июня временами сильный дождь. Местами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на восточный, при грозе порывы 15-20 м/c. В горах Западного Алтая местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северо-восточный, днем 20, сутки 22 июня местами 15 м/с. В горах Тарбагатая ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем 20 июня местами 15 м/с.