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    Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

    18 Мая 2022, 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В 14 регионах страны синоптики объявили штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, на северо-востоке области временами 30 м/с и более.

    Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

    На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 24-29 м/с. В городе Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    В городе Алматы ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.

    На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В городе Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

    Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

    На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град.

    Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере области 30 м/с и более.

    На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с, на востоке области 30 м/с и более.

    В центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный днем 15-20 м/с. В центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В городе Нур-Султане ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

    В Павлодарской области ожидаются ночью на западе сильный дождь, туман, днем на севере гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20, на западе области 23 м/с. В городе Павлодаре днем 19 мая ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем на востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

    В горах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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