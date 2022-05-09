9 Мая 2022 22:07

Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пыльные бури и шквалистый ветер прогнозируют в большинстве городов Казахстана 10 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью и утром 10 мая на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. На юге, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер западный, на юге, северо-востоке, в центре области 17-22, порывы 25 м/с. В Актау ночью и утром ожидаются гроза, туман. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане во второй половине дня гроза. Днем пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, западе области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Днем на юге, западе Акмолинской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Юго-восточный ветер ночью на юге, на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на северо-западе порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Кокшетау ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Илейском и Жетысуйском Алатау 11 мая временами сильный дождь, град, шквал, гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Киргизском Алатау днем 10 мая, ночью 11 мая временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, 10 мая порывы 23 м/с. В Таласском Алатау 10 мая временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, 10 мая при грозе порывы 17-22 м/с.

На востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный на западе, центре и востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

10 мая ночью на севере, днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, в центре, на юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ночью и утром на севере, в центре, на востоке области гроза, шквал. Сохраняется ветер юго-западный, западный на севере, в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются ночью гроза, днем пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 10 мая на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, днем порывы 18 м/с.

Утром и днем 10 мая в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах град. На севере области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный на большей части области 17-22, на горных перевалах 25 м/с. В Шымкенте утром и днем прогнозируют сильный дождь, грозу, шквал. Ветер западный, северо-западный, порывы 17-22 м/с. В Туркестане ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 17-22 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области ожидается восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Караганде днем ожидается ветер восточный, порывы 15 м/с. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, порывы 15 м/с.

Днем на юге, в горных районах, ночью 11 мая на юго-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 10-12 мая на севере, юге области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 10-12 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 10 мая порывы 23 м/с. В Таразе днем 10 мая ожидается сильный дождь. 10-11 мая гроза, град, шквал. Утром и днем 10, 11 мая ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.