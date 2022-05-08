8 Мая 2022 18:43

Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ветер восточный в центре, на юге, северо-востоке области 15-20 м/с.

На севере Алматинской области и в горных районах ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. В городе Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на востоке, центре области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидается гроза.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В городе Караганде днем ожидается ветер восточный, порывы 18 м/с. В городе Жезказгане ожидается ветер восточный, порывы 18 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. В городе Костанае днем ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере и западе Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре пыльная буря. Сохраняется ветер восточный с переходом на западный в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный с переходом на западный днем порывы 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, на севере, востоке Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Днем на западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 17-22, порывы 25 м/с. В городе Актау ночью ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В конце дня в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 25 м/с. В городе Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте в конце дня ожидается гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. г.