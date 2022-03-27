Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 14 регионах страны ожидается штормовая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге, западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, на северо-западе, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Атырауской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Атырау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На юге, северо-востоке области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 29 марта временами 23-28 м/с. В городе Таразе ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, востоке, юго-востоке области гололед. Ветер западный, юго-западный, на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидается гололед, ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный, днём порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, днем на западе области гололед. Ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В городе Жезказгане днем ожидается гололед.

На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель, гололед. На востоке области туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере области порывы 25 м/с. В городе Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем гололед.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем в центре области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ветер юго-западный днем порывы 17 м/с.

На западе Мангистауской области ночью ожидается туман. Днем на востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В городе Актау ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем 15-20, порывы 23 м/с.

В городе Нур-Султане ночью и утром ожидается туман

В Павлодарской области ожидается на дорогах гололедица, на севере области туман.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе области 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, утром и днем в горных районах порывы 23-28 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.