Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 14 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юге Акмолинской области ожидается туман, гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью и утром на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. В центре, на северо-западе, юго-востоке области ожидается туман. Ветер северный с переходом на южный, на западе, юго-западе, юго-востоке области ожидаются порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается туман.

В горах Алматинской области: Илейский Алатау, Жетысуйский Алатау временами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Киргизский Алатау: сильные осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Таласский Алатау: временами сильные осадки (дождь, снег). Западный Алтай местами низовая метель. Тарбагатай: ветер юго-западный, местами 15-20 м/с, ночью местами туман.

В городе Алматы ожидается временами сильный дождь.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с

На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, юго-западе, центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, востоке области гололед. Ветер южный, юго-западный, днём на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман, днем гололед. Ветер южный, юго-западный, днём порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, на севере, юге, в центре области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Караганде ожидаются туман, гололед. В городе Жезказгане ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

На юге, западе Костанайской области ожидается низовая метель. На севере области туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, западе области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный в центре, на юге области 15-20 м/с. В городе Кызылорде ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане временами ожидается туман. Ночью низовая метель. Днем гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.