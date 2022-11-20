Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в ряде регионов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью и утром на юге, западе Акмолинской области ожидается туман.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается туман, на юге области гололед. В городе Актобе ночью ожидается гололед.

Ночью в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки, туман. Ветер юго-западный на юге и в горных районах области 18-23 м/с. В городе Конаеве временами ожидается туман.

В городе Алматы временами ожидается туман.

В городе Астане ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман.

В горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В городе Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем на севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидается временами сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке и юге области туман, гололед. Днем на севере, востоке и в центре области низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке и в центре области порывы 15 м/с. В городе Караганде днем временами сильный снег, низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. В городе Актау ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, севере, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем в горных районах 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о возможности схода снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Улытауской области ожидается гололед.



