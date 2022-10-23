Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовую погоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью и утром на севере, западе, в центре Абайской области ожидается туман.

На севере Акмолинской области ожидается туман. На севере, западе, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.

В городе Кокшетау ожидается гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В городе Алматы ночью и утром ожидается туман.

В городе Астане ночью и утром ожидается гололед.

Ночью и утром на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 м/с. В городе Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, на севере гололед.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем на горных перевалах 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается туман. В городе Жезказгане ночью и утром ожидается туман.



