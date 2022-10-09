Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Астане 10 октября ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте днем ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Акмолинской области на севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Днем на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с

Ночью 10-12 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 10-12 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 10-11 октября порывы 23-28 м/с. Ночью 10-12 октября в горных районах ожидаются заморозки 3 градуса. В Таразе ветер северо-восточный, днем 10 октября порывы 15-20 м/с.

10 октября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области временами порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах порывы 23 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман.