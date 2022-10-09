Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Октября 2022, 21:00
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Астане 10 октября ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте днем ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Акмолинской области на севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Днем на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с

Ночью 10-12 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 10-12 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 10-11 октября порывы 23-28 м/с. Ночью 10-12 октября в горных районах ожидаются заморозки 3 градуса. В Таразе ветер северо-восточный, днем 10 октября порывы 15-20 м/с.

10 октября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области временами порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах порывы 23 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман.

Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане