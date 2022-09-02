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Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Сентября 2022, 18:11
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Акмолинской области днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области утром и днем порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере и юге Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе Атырауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге сохраняется сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Жетысуской области сохраняется сильная жара 35 градусов.

Днем на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара 37 градусов.

В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В городе Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 41 градус. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

В городе Нур-Султане днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный на севере области днем 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В городе Павлодаре днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В городе Петропавловске днем ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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