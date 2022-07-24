24 Июля 2022 00:06

Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено из-за ветра и грозы, в некоторых регионах страны из-за сильной жары до 44 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

24 июля на западе, севере и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем 24 июля ожидаются гроза, град.

Ночью на западе, в центре, днем на севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. В Актобе днем 24 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 24 июля временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24 июля в центре Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, на севере, юге области 15-20 м/с. В Актау 24 июля ожидаются гроза, град.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный утром и днем в северной половине области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, северо-западе Абайской области ожидается гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, северо-западе, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Семее 24 июля днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

24 июля на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем 24-28 июля на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 40-43 градуса. Днем 24-28 июля в Конаеве ожидается сильная жара 40-43 градуса.

Днем 24-28 июля в Алматы ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Днем 24-26 июля на севере, востоке Жетысуской области сохраняется сильная жара 41-43 градуса.

В Талдыкоргане 24-26 июля днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

Днем 24-26 июля на западе, юге Жамбылской области сохраняется очень сильная жара 44 градуса. В Таразе днем 25-26 июля сохраняется очень сильная жара 41-43 градуса.

Ранее сообщалось, что на большей части страны под влиянием северо-западного и южного циклонов сохраняется неустойчивый характер погоды.