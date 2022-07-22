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    Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

    22 Июля 2022, 18:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в 13 регионах Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау днем ожидается гроза.

    Ночью на юге, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В городе Актобе днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    На большей части Алматинской области и в окрестностях города Алматы ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на юго-востоке, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град.

    Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Утром и днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В городе Кызылорде днем сохраняется сильная жара 41-43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау ночью ожидается гроза. Пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с. В городе Петропавловскеожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с.

    Днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется очень сильная жара 45 градусов. В городе Туркестане днем сохраняется очень сильная жара 45 градусов.

    В городе Шымкенте днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Алматы Алматинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Регионы Шымкент Погода Жетысуская область
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