22 Июля 2022 18:58

Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в 13 регионах Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау днем ожидается гроза.

Ночью на юге, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В городе Актобе днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На большей части Алматинской области и в окрестностях города Алматы ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Жетысуской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юго-востоке, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидаются гроза, град.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Кызылорде днем сохраняется сильная жара 41-43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау ночью ожидается гроза. Пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с. В городе Петропавловскеожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем 15-20 м/с.

Днем на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется очень сильная жара 45 градусов. В городе Туркестане днем сохраняется очень сильная жара 45 градусов.

В городе Шымкенте днем сохраняется сильная жара 40-42 градуса.