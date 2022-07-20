Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на северо-западе, севере, днем на западе, в центре, на востоке Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области град. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный на западе, в центре, севере области 15-20, днем порывы 23 м/с. В городе Семее ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В восточной половине Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке области 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области ветер северо-восточный, восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. г. Алматы: 21 июля днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. В городе Конаеве днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Ночью на северо-западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на северо-западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В городе Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Жетысуской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В городе Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный, днём на западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Костанае ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ветер северный, северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде ожидается днем сильная жара 42-44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. На западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный на западе, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 42 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актау ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный порывы 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане ночью ожидается гроза.

На севере, востоке, ночью в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре ночью 21 июля ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с. В городе Петропавловске ночью 21, днем 22 июля ожидается гроза. Днем 21-22 июля ветер северо-западный, западный 15-20 м/с.



