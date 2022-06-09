Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Ночью на востоке, днем на западе Акмолинской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем 10 июня на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов. В городе Семее днем ожидается сильная жара 34-36 градусов.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на северо-востоке области, в горных районах ветер с порывами до 15-20 м/с. В городе Таразе днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, северо-востоке области ветер с порывами до 15-20 м/с. В городе Уральске днем ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов.

Днем на северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе, севере области 15-20 м/с. В городе Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-западный, днем порывы до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, в центре, днем на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юго-востоке, днем на севере, юго-востоке области 15-20 м/с. В городе Актау ночью ожидаются гроза.

В городе Нур-Султане ожидается ветер юго-западный, днем порывы до 15-20 м/с.

Днем на севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы ветра до 18 м/с.

На севере, северо-востоке, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на севере, северо-востоке, западе области, порывы до 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане утром и днем временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, утром и днем порывы до 15-20 м/с.

В городе Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы до 15-20 м/с.



