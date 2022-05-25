Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

На северо-западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на северо-западе, юге области 15-20, на северо-западе области порывы 23 м/с.

На востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза, град. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, северо-западный, на востоке, юге и в центре области порывы 15-20 м/с.

В Жарминском районе и городе Семее Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Жамбылской области ожидается сильная жара до 38 градусов.

26 мая ночью на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В Уральске ночью 26 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса

Днем 26 мая на западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 36 градусов.

В Жезказгане днем 26 мая ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На большей части Костанайской области ожидается дождь, в центре и на северо-востоке сильный дождь. В северной половине области гроза, град, шквал. На юге, юго-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области - порывы 23-28 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 26 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области - гроза. Ночью и утром - туман.

В городе Нур-Султане во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем при грозе - порывы 15-20 м/с.

Днем 26 мая на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем 26 мая ожидаются гроза, шквал, ветер юго-восточный 15-20 м/с.

Днем 26 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. В Туркестане днем 26 мая ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Шымкенте днем 26 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.



