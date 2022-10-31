Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях Казахстана

31 Октября 2022, 18:19

31 Октября 2022, 18:19

Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед и сильные осадки ожидаются 1 ноября в 13 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью 1 ноября на севере Туркестанской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер южный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 1 ноября ожидается гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

На востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается гололед. Ветер западный, на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске 1 ноября ночью и утром ожидается гололед. Ветер западный, порывы 18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром 1 ноября на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидается туман, гололед. В Караганде ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На большей части Атырауской области ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем на юге области порывы 23-28 м/с. В Атырау - ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на севере Актюбинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер южный с переходом на западный, на большей части области 15-20, днем на севере, востоке, в центре области порывы 23-28 м/с. В Актобе днем ожидается гололед. Ветер южный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Акмолинской области - ветер южный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В Усть-Каменогорске 1 ноября ночью ожидается туман.

На севере, западе, в центре Абайской области ожидаются туман, гололед. В Семее ночью ожидается туман.

Ночью и утром 1 ноября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

1 ноября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер южный на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае - гололед, ветер южный, 15-20 м/с.