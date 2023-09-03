Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено сегодня, 3 сентября, в 12 регионах страны, а также в Астане и Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В Астане временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром туман. Днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается временами гроза.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на востоке области сильный дождь. Ночью на юге области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области ожидается гроза. Днем на юго-востоке области град. Ночью и утром на севере, западе, востоке области туман. Ветер северный, северо-западный на севере, западе, востоке области 15-20 м/с. г. Костанай: 03 сентября днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. 03 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. 03 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный днем в центре области 15-20 м/с. 03-05 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 3-5 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-западный, ночью в горных районах, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. г. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.