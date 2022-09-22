Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской областисохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Алматы днем ожидается гроза.

Днем на юге, западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе и юге области 15-20 м/с. В городе Атырау днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

В восточной половине Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

На юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юге, севере, в центре области 15-20 м/с.

В центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



