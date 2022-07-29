Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

    29 Июля 2022 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Нур-Султане 30 июля временами ожидаются гроза, днем град.

    В Алматы временами ожидается гроза.

    В северной половине Акмолинской области ожидается сильный дождь. На северо-западе, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный на севере, западе области 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются гроза, днем град.

    Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный днем на востоке области порывы 18 м/с.

    Днем на юге Алматинской области ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза

    Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области - гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гроза.

    Ночью 30 июля на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На востоке, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ветер северо-западный, северный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, западе Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью на юге области туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: 30 июля ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Днем 30 июля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
    #Нур-Султан #Акмолинская область #Алматы #Алматинская область #Актюбинская область #Западно-Казахстанская область #Карагандинская область #Костанайская область #Кызылординская область #Павлодарская область #Туркестанская область #Казгидромет #Погода #Жетысуская область #Погода Алматы #Погода Караганды #Погода Кокшетау #Погода Костаная #Погода Кызылорды #Погода Нур-Султана #Погода Павлодара #Погода Талдыкоргана #Погода Туркестана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди и грозы ожидаются 4 августа на юге, востоке и в центре страны
    Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 3 августа в Алматы и Атырау
    Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана 3 августа
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы