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Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
29 Июля 2022 17:58

Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 30 июля временами ожидаются гроза, днем град.

В Алматы временами ожидается гроза.

В северной половине Акмолинской области ожидается сильный дождь. На северо-западе, востоке области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный на севере, западе области 15-20 м/с. В Кокшетау временами ожидаются гроза, днем град.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный днем на востоке области порывы 18 м/с.

Днем на юге Алматинской области ожидается сильный дождь. Гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области - гроза, град. Ветер западный с переходом на северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гроза.

Ночью 30 июля на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На востоке, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ветер северо-западный, северный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью на юге области туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: 30 июля ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем 30 июля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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