28 Июля 2022 17:00

Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 29 июля ожидается гроза, днем - град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, западе, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный на юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Акмолинской области ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Днем ожидаются сильный дождь, град.

29 июля на юге, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный на востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

29 июля в северной половине Карагандинской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-востоке, юге области 15-20 м/с.

На севере, юге Павлодарской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

29 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на севере, западе области сильный дождь. 29 июля на севере, западе, юге области, 30 июля на западе, юге области ожидаются гроза, град, шквал. 29-30 июля ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный 29 июля ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, западе области порывы 23 м/с, 30 июля на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-восточный сутки 29, днем 30 июля 15-20 м/с.

Днем 29 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере области, в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.