19 Мая 2022 17:11

Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юго-востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный на большей части порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с. В городе Кокшетау днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, севере области ожидается гроза, на севере области ожидается град. Ночью на западе области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге, западе, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе днем ожидается гроза.

В Атырауской области ночью ожидается на севере, западе и в центре , днем на большей части области гроза. Ветер западный, северо-западный, на большей части области порывы 15-20 м/с. В городе Атырау днем временами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, на западе, севере области гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ожидается гроза.

В центре, на востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на востоке области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на востоке области порывы 23-28 м/с. В городе Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Актау днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Павлодарской области ожидается ветер западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре днем ожидается ветер западный, порывы 18 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловске ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с.