Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ – В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.

Во второй половине дня на западе, юге Алматинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге и востоке области 15-20, порывы 25 м/с.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный. В городе Таразе днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на юго-востоке области гроза. В городе Караганде ночью ожидается туман.

Ночью и утром на юго-западе Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области 15-20, днем порывы 23 м/с. В городе Костанае днем ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на северо-востоке области 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юго-западе Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на юге области и в горных районах 15-20 м/с. г. Шымкент: 07 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.