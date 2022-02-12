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Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

12 Февраля 2022 18:51
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Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ночью на севере Актюбинской области низовая метель, днем на юге и центре области гололед. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере области 15-20 м/с. В городе Актобе ночью ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с

На западе, центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный, днем на севере, центре области 15-20 м/с. В городе Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный, днем порывы 15-20 м/с.

В северной, центральной части Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На юге, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде ожидается метель. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с. В городе Жезказгане ожидается метель.

На востоке, юге Костанайской области ожидается метель. На севере области туман. Ветер западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

В западной половине Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный утром и днем на севере и в центре области 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на большей части Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на большей части области 15-20, временами порывы 23 м/с. В городе Актау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

В городе Нур-Султане временами ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 12, сутки 13 февраля порывы 15-20 м/с

На западе, юге Павлодарской области ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Туркестане ночью и утром ожидается туман. В городе Шымкенте ночью и утром ожидается туман.


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