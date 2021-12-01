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    Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

    1 Декабря 2021, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Утром и днем на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер южный на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ветер южный порывы 15-20 м/с.

    В северной половине Актюбинской области сохраняется гололед. В Актобе ночью ожидается гололед.

    В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с. г.

    На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололёд. Ветер западный, юго-западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ночью и утром ожидается туман.

    На северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В городе Костанае ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидается ветер южный с переходом на западный 15-20 м/с.

    На севере и в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе и в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

    В городе Нур-Султане во второй половине дня ожидается гололед. Ветер южный днем порывы 18 м/с.

    Днем на юге Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

    На севере, в центре Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, в горных, предгорных районах области 15-20, в горных районах порывы 23 м/с. В Туркестане днем ожидаются пыльная буря, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Шымкент Погода
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