Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет» в 12 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

10-11 ноября в Нур-Султане ожидается гололед, ветер 15-20 м/с, низовая метель.

10-11 ноября вАкмолинской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 порывы 23-28 м/с.

10 ноября в Актюбинской области местами туман, ветер 16 м/с.

ВАтырауской области метами туман.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, местами сильные осадки, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

ВЗападно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

Костанайской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с.

ВМангистауской области местами туман.

В Павлодарской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с

В Туркестанской области местами туман, ветер 15-20 м/с

В связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед. Вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Будьте осторожны!

Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.