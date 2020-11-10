Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет» в 12 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».
10-11 ноября в Нур-Султане ожидается гололед, ветер 15-20 м/с, низовая метель.
10-11 ноября вАкмолинской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 порывы 23-28 м/с.
10 ноября в Актюбинской области местами туман, ветер 16 м/с.
ВАтырауской области метами туман.
В Восточно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, местами сильные осадки, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
ВЗападно-Казахстанской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Карагандинской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
Костанайской области местами туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами ветер 15-20 м/с.
ВМангистауской области местами туман.
В Павлодарской области местами гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с
В Туркестанской области местами туман, ветер 15-20 м/с
В связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед. Вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Будьте осторожны!
Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.
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