Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана 21 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Утром и днем на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На западе области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 18 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается град. Ветер северо-восточный, на севере, юге и в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В городе Конаеве днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на севере области туман, на востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В городе Таразе ветер северо-восточный, днем 21-22 августа порывы 15-20 м/с.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается восточный, юго-восточный ветер порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, днем на западе, юге, в центре области 15-20 м/с. В городе Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.



