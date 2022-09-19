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      Акмолинская область

    Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана

    19 Сентября 2022, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики объявили штормовую погоду в 12 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на западе Абайской области сохраняются заморозки 2 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на востоке, в центре Акмолинской области сохраняются заморозки 1 градус.

    На юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

    На севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса.

    В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, 20-22 сентября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. 20-22 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Таразе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на юге области 15-20 м/с.

    На юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняются заморозки 3 градуса. В восточной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганде ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Штормовое предупреждение ОЯ № 16 от 19 сентября 2022 года с 21 ч. 19 сентября до 21 ч. 20 сентября 2022г.

    Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Павлодар: 20 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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