Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в северной половине Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный порывы 15 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В городе Актобе днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На западе, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау днем сохраняется сильная жара 38 градусов.

Днем на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, южный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке и в центре Карагандинской области ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 37 градусов, в центре и на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Костанае днем ожидается сильная жара 35 градусов.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на большей части Улытауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов.



