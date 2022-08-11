11 Августа 2022 17:10

Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 12 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 12 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

12 августа днем на севере, востоке, западе и в центре Акмолинской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный. Днем на севере, западе, востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Кокшетау днем 12 августа ожидается гроза.

12 августа на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный. Днем на севере, востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Костанае утром и днем 12 августа ожидается гроза.

12 августа днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный. Днем на севере, западе, востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Петропавловске днем 12 августа ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, северо-западный. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

12 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

12 августа на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, гроза, град, ночью туман. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре 12 августа ожидается гроза.

12 августа днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза. Ночью на севере, востоке области туман. Днем на севере, востоке области град. Ветер северо-западный. Днем на севере, востоке, в центре области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 12 августа утром и днем ожидается гроза.

12 августа днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области туман. Днем на севере, западе, в центре области гроза, град. Ветер северо-западный. Днем на севере, западе, в центре области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Бескарагйском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 12 августа ожидается гроза.

12 августа днем на востоке Актюбинской области ожидается гроза. Днем в южной половине области ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Днём 12 августа по Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 37 градусов. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов

12 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, ночью 12 августа в горных районах, днем 12, сутки 13 августа на юго-западе области, в горных районах, 14 августа на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный, днем 12-14 августа порывы до 15-20 м/с.

12 августа в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный. Днем на западе области, в горных районах порывы ветра будут достигать 15- 20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем 12 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы до 15-20 м/с.

12 августа в Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный. Днем в центре области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 12 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.