7 Июня 2022 20:21

Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, западе Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. На юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, востоке области 15-20 м/с. В городе Кокшетау ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается ветер западный, днем порывы 18 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем в районе Жаланашколя и в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью 08 июня на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем на севере, юге области ожидается сильная жара до 38 градусов. В городе Таразе днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в северной половине, востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ветер северо-западный, западный порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. В городе Караганде днем ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с. В городе Жезказгане днем ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов.

На севере, западе Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. В городе Костанае ожидается ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидаются сильная жара 40-41 градусов, в центре области пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем в центре, на юге области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде днем ожидаются сильная жара 40 градусов, пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Мангистауской области ожидается гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге, днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В городе Актау днем ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, центре Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В городе Павлодаре днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В городе Петропавловске ночью ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается сильная жара 40ºС. В городе Туркестане днем ожидается сильная жара 40ºС.