Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 15 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области местами = гроза. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается гроза. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области местами = гроза. Ветер западный, при грозе 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

На юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Акмолинской области местами - гроза. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, западный, местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами - гроза. Днем местами ожидается град. Ветер юго-западный местами порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15-16 июля в Северо-Казахстанской области местами - гроза, град. Ветер северо-западный 15 июля 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. 16 июля ветер местами 15-20 м/с.

15-17 июля в Жамбылской области местами ожидается гроза, град, пыльная буря. Ветер ожидается северо-восточный, 15-16 июля при грозе порывы 15-20 м/с, днем 17 июля местами 15-20 м/с.

В горах Алматинской области: Илийском Алатау, Жетысуйском Алатау: днем 15 и 17 июля местами кратковременный дождь, сутки 16 июля дождь, местами сильный. Местами гроза, град. Ветер западный, северо-западный, при грозе 15 м/с. В Кыргызском Алатау = местами кратковременный дождь, гроза, град, пыльная буря. Ветер северо-восточный, 15-16 июля при грозе порывы 15-20, днем 17 июля местами 15-20 м/с.