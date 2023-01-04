Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

4 Января 2023, 16:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовую погоду объявили синоптики в ряде регионов Казахстана 5 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На западе, юге, востоке Акмолинскойобласти ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20, ночью на востоке области порывы 23 м/с.

На севере, юге Актюбинской области ожидается гололед. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, в центре области порывы 17 м/с.

В городе Астане временами ожидается метель. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с. В городе Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В городе Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. На севере области ожидается гололед. Ветер северо-западный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Актау ночью ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром в центре области 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Павлодареожидается низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-18 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На западе, востоке области туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.