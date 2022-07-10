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    Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

    10 Июля 2022, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики предупредили о штормовой погоде в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем при грозе порывы 16 м/с. На западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов.

    Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 39 градусов. На востоке, севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в центре, на севере и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В городе Талдыкоргане в конце дня ожидается гроза.

    Днем 11 июля на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, северо-востоке области ожидается черезвычайная пожарная опасность. В городе Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

    Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 11 июля на юге Мангистауской области ожидается сильная жара 40 градусов.

    В городе Нур-Султане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

    На юге Павлодарской области ожидаются гроза. Ветер северо-восточный на юге, в центре области днем порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: 11 июля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

    Днем 11 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. В городе Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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