Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-востоке области 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 16 м/с.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 37 градусов. На большей части области ожидается черезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35 градусов.

Днем на севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке области туман. На севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде днем ожидается гроза.

Днем на юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в городе Нур-Султане ожидается гроза. Ветер днем северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



