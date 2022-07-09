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    Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

    9 Июля 2022, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-востоке области 15-20 м/с.

    Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный при грозе порывы 16 м/с.

    Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 37 градусов. На большей части области ожидается черезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

    Днем на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град.

    Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35 градусов.

    Днем на севере Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на северо-востоке области туман. На севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде днем ожидается гроза.

    Днем на юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

    На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в городе Нур-Султане ожидается гроза. Ветер днем северо-восточный порывы 15-20 м/с.

    На юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    На горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Казгидромет Погода
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