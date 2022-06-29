29 Июня 2022 19:15

Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Ночью на западе, северо-западе Абайской области, днем в центре, на юге, востоке ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, северо-западе, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее ночью и утром ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В городе Алматы днем ожидается временами гроза. Сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

Днем 30 июня на западе, юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, юге и востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В течение дня сохраняется сильная жара в 38 градусов. В городе Конаеве днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области град. Ветер южный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. В городе Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-18 м/с.

Днем в центре и горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный, днем в центре и на востоке области 17-22, порывы 28 м/с. В течение дня сохраняется сильная жара в 35-38 градусов. В городе Талдыкоргане днем ожидается гроза, ветер западный, порывы 15-20 м/с. В течение дня сохраняется сильная жара в 35 градусов.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается ветер западный 15-20 м/с. В центре, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре днем ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. В городе Петропавловске ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем 30 июня на большей части области ожидается сильная жара 40 градусов. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Туркестане ночью и утром ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.