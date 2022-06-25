25 Июня 2022 21:15

Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

26 июня на западе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июня ночью на севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром 26 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

Днем 26 июня на юго-востоке и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градусов. В Конаеве днем 26 июня сохраняется сильная жара 37 градусов.

Днем 26-27 июня в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Утром и днем 26-27 июня ветер северо-западный, на западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем 26-27 июня на юге области ожидается сильная жара 40 градусов. В Таразе днем 27 июня ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем 26-27 июня ожидается сильная жара 38 градусов.

Днем 26 июня на востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градусов. В Талдыкоргане днем 26 июня сохраняется сильная жара 37 градусов.

26 июня на северо-востоке Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем 26 июня на юге, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Караганде днем 26 июня ожидается ветер северо-западный, западный порывы 18 м/с.

Днем 26 июня в Кызылординской области сохранется сильная жара 40-44 градуса. Ожидается ветер северо-западный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 26 июня сохраняется сильная жара 40-42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июня ночью на севере, днем на севере, юге Павлодарской области ожидается гроза, град, шквал. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Ветер западный, на севере, юге области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 26 июня ожидается гроза, град. Днем сохраняется сильная жара до 36 градусов. Ветер западный, при грозе 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

26 июня ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На юго-западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северный, на юго-западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Петропавловске 26 июня ожидается гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем 26 июня на северо-западе Улытауской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется сильная жара 35-39 градусов.