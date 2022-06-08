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    Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

    8 Июня 2022, 21:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    На юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

    На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, в центре, на северо-востоке области, порывы 16 м/с.

    Днем на большей части Атырауской области ожидаются пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на большей части области, порывы 15-20 м/с. В городе Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с

    Днем на северо-западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В городе Уральске днем ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

    На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, в центре области, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов.

    На западе, северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. В городе Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    В Кызылординской области сохраняется ветер северный, северо-западный ночью и утром на юге области 15-20 м/с. В городе Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на севере, юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере, юго-востоке области 15-20 м/с.

    На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с.

    Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В городе Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере и западе ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный утром и днем на севере и западе области, в горных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Акмолинская область Актюбинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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