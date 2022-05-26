26 Мая 2022 18:30

Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 11 регионах Казахстана 27 мая объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, силой 15-20 метров в секунду, на севере, западе, востоке области порывы до 23-28 метров в секунду.

В г. Петропавловск ночью ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, силой 15-20 метров в секунду, днем порывы до 25 метров в секунду.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду. В городе Костанае ожидается ветер северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный. Ночью и утром на севере, западе, юге области порывы до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается ветер западный, северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный. Утром и днем на северо-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области до 15-20 метров в секунду. В Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, востоке области порывы до 15-20 метров в секунду. Днем на юго-востоке области сохраняется сильная жара 35 градусов.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы до 15-20 метров в секунду.

В г. Уральск во второй половине дня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. На юге, севере, западе области, в горных и предгорных районах – усиление ветра, гроза, шквал. На севере, западе области - пыльная буря.

В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер на северо-западный, силой 15-20 метров в секунду.

В Туркестане временами ожидаются пыльная буря, утром и днем гроза, шквал. Ветер северо-западный, силой 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В г. Талдыкорган днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный в центре, на востоке области, силой 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В г. Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, западе области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах до 15-20 метров в секунду.

В городе Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал, в ночь на 28 мая сильный дождь.



