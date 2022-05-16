16 Мая 2022 17:25

Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики предупредили о шторме в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Сутки на севере, западе, днем на юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, западе области порывы 23 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на севере области порывы 15 м/с. В городе Актобе ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 м/с.

На востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В городе Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В городе Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

На западе, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза. В центре, на севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, востоке, юге области 15-20 м/с. В городе Актау ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

В городе Нур-Султане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Павлодарской области днем ожидаются гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодаре днем прогнозирую бурю, ветер юго-западный, порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере, востоке области ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Петропавловске днем ожидаются гроза, шквал, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере области 15-20 м/с.